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"Хорошо, что я сидел": Дебрин из "Реальной мистики" показал яркие фото 18-летнего сына

Комментариев: 1
Сын Андрея Дебрина похож на него как две капли воды .

"Хорошо, что я сидел": Дебрин из "Реальной мистики" показал яркую фотосессию 18-летнего сына
facebook.com Роман Дебрин

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Звезда скриптед-реалити “Реальная мистика“ рассудительный и таинственный Андрей Дебрин похвастался преображением сына - музыканта и начинающего актера -18-летнего Романа. В соцсети Дебрин добавил снимок из новой фотосессии парня, отметив, что был шокирован его смелым образом. Роман позирует в расстегнутой белой рубашке с необычной укладкой. Из-за задумчивого взгляда от выглядит несколько старше своих лет. К слову, именно на этом снимке, он очень похож на своего звездного отца.

Папа, ты сидишь? Я новые фотки сделал!
Хорошо, что я сидел..., - написал Дебрин.

На других кадрах из этой же фотосессии, которые появились в Фейсбук Романа - он позирует в брюках с подтяжками и расстегнутой белой рубашке, а на одном из фото - парень появляется в одних джинсах, демонстрируя рельефный торс.

facebook.com Роман Дебрин

facebook.com Роман Дебрин

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К тому же, Дебрин частенько выкладывает в Фейсбук и Инстаграм видео, где Роман играет на саксофоне - парень учится в КИМ (КГВМУ) им. Глиера.

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Кроме того, 18-летний Роман, судя по всему, планирует идти по стопам звездного отца - и пробовать себя в актерстве. К слову, его фото частенько “мелькает“ в группах известного украинского кастинг-менеджера и агента Аллы Самойленко. 

Стоит отметить, что у Андрея Дебрина и его супруги, кроме Ромы, есть еще двое сыновей - 14-летний Дима и 4-летний Илья.

Ранее мы писали, что дочка Оли Поляковой удивила ярким макияжем. 

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Теги: Андрей Дебрин, Реальная мистика, дети звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.09.2019, 17:17
Оценка:  0
гость
Реальная мистика это телепрограмма, шоу, а не сериал. Ну а то, что смазливый мальчик благодаря папиным связям станет звездой сериалов, и так понятно))
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