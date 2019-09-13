"Как старшая сестра": Марина Боржемская показала свою стильную маму
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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которая недавно трогательно поздравила дочку с Днем рождения, умилила подписчиков новой публикацией. На этот раз Боржемская разместила пост, в котором буквально похвасталась своей стильной и моложавой мамой. В Инстаграм Марина поздравила маму Галину с днем ее рождения и рассказала об их доверительных отношениях. На фото мать и дочь позируют, наклонившись друг к другу. Марина одета в светлое платье с декольте, а Галина - в белую рубашку с темными полосками. Образ дополнили очки-лисички в оправе со стразами и крупный кулон.
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Моя Галочка😍❤️ @galinamotrich 💕 Моя любовь. Верность и бесконечная поддержка в любой миг моей жизни. Я так благодарна вселенной, что именно ты - МОЯ МАМА!
Я не знаю добрейшего, светлейшего человека, чем ты. Я не знаю, как бы я справлялась без твоего участия! Спасибо тебе большое за то, как бережно и терпеливо ты относишься к Роберту и Оливке! Ты сердце и душа нашей семьи!
С Днем Рождения, мамочка❤️ Освещай наши жизни ярким солнцем еще очень много лет! Будь здорова, моя дорогая! Ты нам всем, детям и внукам, очень нужна😍
Я уже мчусь из командировки поздравлять тебя❤️ставь чайник, везу торт🎂, - подписала Боржемская.
Моя Галочка😍❤️ @galinamotrich 💕 Моя любовь. Верность и бесконечная поддержка в любой миг моей жизни. Я так благодарна вселенной, что именно ты - МОЯ МАМА! . Я не знаю добрейшего, светлейшего человека, чем ты. Я не знаю, как бы я справлялась без твоего участия! Спасибо тебе большое за то, как бережно и терпеливо ты относишься к Роберту и Оливке! Ты сердце и душа нашей семьи! . С Днем Рождения, мамочка❤️ Освещай наши жизни ярким солнцем еще очень много лет! Будь здорова, моя дорогая! Ты нам всем, детям и внукам, очень нужна😍 . Я уже мчусь из командировки поздравлять тебя❤️ставь чайник, везу торт🎂 . #боржемская_марина #деньрождение #мамочка #моядуша #моймир #свет #солнцемоейжизни #самыйлучшийдень #мама #деньрожденьемамы #обожаю #люблю
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Подписчики отметили в комментариях сходство Марины с мамой, а также подчеркнули, что Галина прекрасно выглядит - как сестра или подруга дочери.
- Очень шикарно выглядите, причём обе(я подумала это старшая сестра👌👌
- Копия мама)
- поздравляю Вашу маму. Красивая она очень-очень.
- Как две подружки
- Марина твоя мама просто красотка. Выглядит супер сразу видно когда женщина ухоженная.
- Ты с ней похожа
- Какие красивые слова! Какая красивая мама!🌹🌹🌹
- Вітаю Маму!!!!Ви дуже схожі,🌹🌷💕
- Очень похожи,обе красавицы! Здоровья мамочке!
- Как две капли воды❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Марина Боржемская удивила пикантным фото.
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