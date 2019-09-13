"Как старшая сестра": Марина Боржемская показала свою стильную маму

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которая недавно трогательно поздравила дочку с Днем рождения, умилила подписчиков новой публикацией. На этот раз Боржемская разместила пост, в котором буквально похвасталась своей стильной и моложавой мамой. В Инстаграм Марина поздравила маму Галину с днем ее рождения и рассказала об их доверительных отношениях. На фото мать и дочь позируют, наклонившись друг к другу. Марина одета в светлое платье с декольте, а Галина - в белую рубашку с темными полосками. Образ дополнили очки-лисички в оправе со стразами и крупный кулон.

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Моя Галочка😍❤️ @galinamotrich 💕 Моя любовь. Верность и бесконечная поддержка в любой миг моей жизни. Я так благодарна вселенной, что именно ты - МОЯ МАМА!



Я не знаю добрейшего, светлейшего человека, чем ты. Я не знаю, как бы я справлялась без твоего участия! Спасибо тебе большое за то, как бережно и терпеливо ты относишься к Роберту и Оливке! Ты сердце и душа нашей семьи!



С Днем Рождения, мамочка❤️ Освещай наши жизни ярким солнцем еще очень много лет! Будь здорова, моя дорогая! Ты нам всем, детям и внукам, очень нужна😍



Я уже мчусь из командировки поздравлять тебя❤️ставь чайник, везу торт🎂, - подписала Боржемская.