Владимир Дантес опубликовал в соцсети новое фото с женой, Надей Дорофеевой.

Муж Нади Дорофеевой показал, в каком наряде провожал ее на гастроли instagram.com/vladimirdantes

Известный украинский певец, блогер, ведущий и экс-участник группы “ДиО.фильмы“ Владимир Дантес порадовал подписчиков новым снимком со своей супругой, солисткой “Время и Стекло“ Надей Дорофеевой.

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Так, на своей странице в Instagram Дантес показал, как он проводил возлюбленную на гастроли. На днях артистка вместе с коллегой по группе Позитивом выступала в Чернигове.

На свежем снимке Надя позирует в джинсовой куртке, стильном спортивном костюме и белых кроссовках. В руках она держит напиток. А Дантес в это время делает снимок в зеркало. Он одет в бежевую футболку, короткие черные штаны и черные кроссовки.

“Провожал любимую @nadyadorofeeva в самом красивом)))) я - рок звезда)))) только не рок и не звезда)))“, - подписал с юмором селфи Владимир.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.