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"Тебе - в модели!": Дочка Поляковой удивила ярким макияжем

Комментариев: 1
Маша Полякова выставила фото с желтыми и красными тенями.

"Тебе - в модели!": Дочка Поляковой удивила ярким макияжем
instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь певицы Ольги Поляковой, 14-летняя Маша, которая недавно вернулась из модельной школы в США, удивила подписчиков новым look-ом. В Инстаграм девушка выставила фото с эффектным макияжем. Маша позирует, сидя на зеленой лужайке. Девушка одета в черно-белый реглан и бриджи, а дополняют образ яркие тени - на веках Маши красуется композиция из ярко-желтых и красных мазков. Полякова-младшая улыбается, прикрыв глаза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая ваша любимая шутка?

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

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Подписчики Маши похвалили фото, отметив, что девушке стоит готовиться к карьере в мире моды.

Тебе - точно в модели, - написали фолловеры.

Отметим, что Маша Полякова, похоже, всерьез настроена идти по стопам звездной матери. Она пробует себя сразу в нескольких творческих сферах. Кроме интересов в фешн-индустрии, девушка активно ведет свой блог, а также думает о карьере певицы. К слову, девушка играет на фортепиано.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, кто кормилец в семье.

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Теги: Маша Полякова, модель, макияж, Оля Полякова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес    13.09.2019, 12:07
Оценка:  0
Антибес
А когда начнёте писать:"Тебе-на завод"?
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