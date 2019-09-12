Маша Полякова выставила фото с желтыми и красными тенями.

"Тебе - в модели!": Дочка Поляковой удивила ярким макияжем instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь певицы Ольги Поляковой, 14-летняя Маша, которая недавно вернулась из модельной школы в США, удивила подписчиков новым look-ом. В Инстаграм девушка выставила фото с эффектным макияжем. Маша позирует, сидя на зеленой лужайке. Девушка одета в черно-белый реглан и бриджи, а дополняют образ яркие тени - на веках Маши красуется композиция из ярко-желтых и красных мазков. Полякова-младшая улыбается, прикрыв глаза.

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Подписчики Маши похвалили фото, отметив, что девушке стоит готовиться к карьере в мире моды.

Тебе - точно в модели, - написали фолловеры.

Отметим, что Маша Полякова, похоже, всерьез настроена идти по стопам звездной матери. Она пробует себя сразу в нескольких творческих сферах. Кроме интересов в фешн-индустрии, девушка активно ведет свой блог, а также думает о карьере певицы. К слову, девушка играет на фортепиано.

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