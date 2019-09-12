"Я ничего не помню": Анна Седокова пожаловалась на провалы в памяти

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова изменила цвет волос и рассказала о проблемах с памятью.

Популярная украинская певица, которая сейчас живет в России, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Анна Седокова поразила фанов новым имиджем и откровенным признанием.

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала свежую фотографию, на которой предстала с новым цветом волос.На снимке светловолосая Седокова позирует в ресторане. Певица запечатлена в теплом сером свитере, темно-синих брюках и ковбойских сапогах. К своему образу Анна добавила полупрозрачные очки.

Кроме того, в описании к фото экс-“ВИА Гра“ призналась, что после рождения третьего ребенка у нее появились проблемы с памятью. Звезда заявила, что во время концертов часто забывает слова песен. Седокова решила попробовать бороться с провалами в памяти с помощью витаминов. Также она попросила у подписчиков советов, как быстро выучить текст.

“Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребёнка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо ещё , что я под фанеру не пою. У меня на каждом концерте новые слова песен. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые) Я пошла в интернет копать и искать Советы по быстрому запоминанию и развитию памяти. Пока ходила, забыла, зачем пришла... Пожалуйста, если знаете Советы, как запомнить быстро длинный текст или стих , срочно пишите в комментах“, - написала Анна Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова в латексном наряде украсила обложку Playboy.