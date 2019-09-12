"Я ничего не помню": Анна Седокова пожаловалась на провалы в памяти
Популярная украинская певица, которая сейчас живет в России, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Анна Седокова поразила фанов новым имиджем и откровенным признанием.
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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала свежую фотографию, на которой предстала с новым цветом волос.На снимке светловолосая Седокова позирует в ресторане. Певица запечатлена в теплом сером свитере, темно-синих брюках и ковбойских сапогах. К своему образу Анна добавила полупрозрачные очки.
Кроме того, в описании к фото экс-“ВИА Гра“ призналась, что после рождения третьего ребенка у нее появились проблемы с памятью. Звезда заявила, что во время концертов часто забывает слова песен. Седокова решила попробовать бороться с провалами в памяти с помощью витаминов. Также она попросила у подписчиков советов, как быстро выучить текст.
“Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребёнка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо ещё , что я под фанеру не пою. У меня на каждом концерте новые слова песен. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые) Я пошла в интернет копать и искать Советы по быстрому запоминанию и развитию памяти. Пока ходила, забыла, зачем пришла... Пожалуйста, если знаете Советы, как запомнить быстро длинный текст или стих , срочно пишите в комментах“, - написала Анна Седокова.
Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребёнка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо ещё , что я под фанеру не пою. У меня на каждом концерте новые слова песен 😂 Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые) Я пошла в интернет копать и искать Советы по быстрому запоминанию и развитию памяти. Пока ходила, забыла, зачем пришла 😂 Поняла, что нужны ещё витамины. Копнула на @annaupgraded и вот, что нашла. Пользуйтесь на здоровье, сохраняйте и, пожалуйста, если знаете Советы, как запомнить быстро длинный текст или стих , срочно пишите в комментах. Если я не права, смело поправляйте 👇🏼 А пока, вот нам витаминки для памяти : 💊 Глицин. Повышает работоспособность, улучшает механизмы памяти, снижает напряжение психоэмоционального характера. Курс приёма Глицина способен улучшить память, концентрацию внимания, облегчить процесс засыпания и ликвидировать лёгкую функциональную бессонницу. А ещё он обладает легким успокоительным действием. 💊Таксифолин Байкальский. Принимать рекомендуется в восстановительном периоде после сотрясения головного мозга, при эмоциональных нагрузках и повышенной умственной активности, например, при подготовке к экзаменам или при написании диссертации. 💊Витрум Мемори плюс (Танакан, Билобил). Принимать при расстройствах памяти, высокой истощаемости мышления, уменьшении внимания, повышенных умственных нагрузках. Уже через две недели приема можно ощутить перемены в улучшении памяти, большей ясности мышления, повышенной «цепкости» внимания, способности запоминать мелочи. 💊Энцефабол. Показан и для лечения различных форм деменции. У здоровых людей Энцефабол применяется при умственных повышенных нагрузках. А ещё, я решила в день по стиху учить. Качать память. Ну, посмотрим, как у меня это выйдет )
Напомним, ранее Анна Седокова в латексном наряде украсила обложку Playboy.
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