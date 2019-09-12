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"Ну, надо же такое придумать!": Верка Сердючка насмешила Сеть новым видео с мамой

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Андрей Данилко снял забавное видео в образе Верки Сердючки.
"Ну, надо же такое придумать!": Верка Сердючка насмешила Сеть новым видео с мамой
"Ну, надо же такое придумать!": Верка Сердючка насмешила Сеть новым видео с мамой
instagram.com/v_serduchka

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко в роли Верки Сердючки расвеселил Сеть новым видео со сценической мамой, которую играет Инна Билоконь.

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Так, в Instagram-аккаунте Сердючки появился короткий ролик, в которой показаны будни представительницы Украины на “Евровидении-2007“ с ее мамой.

В забавном видео мама звезды не дает ей спокойно посидеть в туалете. В ролике Верка сидит на унитазе и говорит, что она уже взрослая.

Всего за три часа публикация собрала больше 22 тысяч лайков и множество комментариев.

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“Вера - отличное лекарство против осенней хандры“, “Вера, ваш образ-никогда и никому не переплюнуть. Люблю“, “Гениальность зашкаливает! Этот образ будет жить пока живет земля“, “Ну, надо же такое придумать! Какой замечательный актерский дуэт! Обожаю!!! Не хватает вас на нашей эстраде!!!“, “Я не могу, до слез))“, “Пхахахахаха, каждый раз - легендарно!)“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Верка Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy.

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Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка
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Источник: Ivonа bigmir)net

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