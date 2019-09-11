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Горячая штучка: Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе

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Соня Евдокименко засветилась в наряде от Prada и кожаных ботфортах .

Горячая штучка: Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе
Горячая штучка: Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится заграницей, прогулялась по модному району Сохо в Манхэттене (Нью-Йорк) в смелом образе. На фото, которые девушка добавила в Инстаграм, она позирует в наряде о бренда Prada.

На Соне - короткое темное с блестками платье рубашечного типа, сверху на которое девушка надела черную куртку-рубашку. Образ дополнили высокие черные ботфорты и небрежно распущенные волосы. На одном из снимков Соня игриво обнажает плечо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noir moment in SoHo.🖤

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Стоит отметить, что девушка частенько щеголяет модными вещами. Так, несколько дней назад она примерила дизайнерскую вышиванку.

Ранее мы писали, что дочка Поляковой засветилась в купальнике украинского бренда. 

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Теги: София Ротару, Соня Евдокименко, Prada
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Источник: Ivona.bigmir.net

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