Узнайте, кто из украинских звезд первым посмотрел киноленту "Офелия".

Звезды на премьере фильма "Офелия": Арсен Мирзоян,Тоня Матвиенко и другие пресс-служба

В столичном кинотеатре “Ультрамарин“ состоялась долгожданная премьера уникальной ленты “Офелия“ , от создателей фильма “Братья Гримм“ и “Ключи от всех дверей“. Главные роли сыграли: звезда франшизы “Звёздные войны“ Дейзи Ридли, и номинанты на Оскар Наоми Уоттс и Клайв Оуэн.

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Гостей премьеры порадовал оригинальный цветочный декор от компании Flowers Boutique, яркая фотозона, развлекательная программа, вкусные угощения от сети ресторанов “Сушия“ и напитки от “INKERMAN“.

Первые ленту увидели такие звёзды: Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Владимир Бебешко,Вячеслав Соломка, Константин Грубич, Михаил Присяжнюк, Наталка Карпа, Наталья Кудряшова,Габриэла Масанга, Мила Нитич, Андрей Дебрин, Елена Репина, Алла Медведева, группа НУМЕР 482, Евгений Капорин, Иванна Онофрийчук, Екатерина Гулякова, Алексей Нечай-Кучинский, участница шоу “Зважені та щасливі“ Рима Пенджиева, актриса сериала “Школа“ Карина Чернявская, модель plus size Мила Кузнецова, участник шоу “Танцы со звёздами“ Макс Леонов и Аделина Дели, участники шоу “Топ-модель по украински“ Дима Сукач, Яся Крутова и Дима Топоринский.

О фильме:

Главная звезда “Звездных войн“ Дейзи Ридли в роли романтической Офелии, которая рассказывает свою правду о принце Гамлете и интриги в Датском королевстве. Мятежи, заговоры и скандалы глазами Офелии! А что, если история закончилась по-другому?

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