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Бывшая Владимира Кличко крутит шашни с пастором - СМИ

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Хайден Панеттьери застукали на прогулке с братом своего экс-бойфренда - пара держалась за ручки.

Бывшая Владимира Кличко крутит шашни с пастором - СМИ
Бывшая Владимира Кличко крутит шашни с пастором - СМИ
instagram.com/haydenlesleypanettier

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Американская актриса 30-летняя Хайден Панеттьери, которая некогда была гражданской женой украинского спортсмена Владимира Кличко и родила ему дочь, похоже, снова закрутила бурный роман. И ни с кем-нибудь, а с братом своего бывшего бойфренда актера Брайана Хикерсона.

Напомним, что только в сентябре 2018-го Хайден рассталась с Кличко, оставив ему дочку Кайю Евдокию, а вскоре стало известно о ее романе с Хикерсоном.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚡Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьеры не живет с мамой в Америке! После развода Кличко увез малышку Кайю-Евдокию с собой в Украину. Инициатором такого решения стала сама Хайден! ⠀ “Она знает, что быть ребенку вместе с ней сейчас – не лучшее решение для Кайи. Это печальная ситуация“, - пишет US Magazine. #хайденпанеттьери #владимиркличко

Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)

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Однако отношения завершились не самым лучшим образом - в начале лета актер избил звезду у себя дома после тусовки в одном из голливудских ночных клубов. Поговаривают, что из-за Хикерсана актриса даже начала злоупотреблять алкоголем. После разрыва с бойфрендом Хайден переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Вот тут-то ее и подловили папарацци. Звезду сфотографировали на прогулке с родным братом Хикерсона – пастором из штата Южная Каролина Заком Хикерсоном. 

На фото видно, что гуляя по Нью-Йорку, Хайден и Зак флиртуют друг с другом и держатся за руки. В Сети и СМИ тут же поползли слухи о новом романе звезды.

Она подпрыгивала на ходу, корчила смешные рожицы. Они выглядели счастливыми вместе, - пишет издание Radar Online.

Также в публикации отметили, что семья Хикерсона все отрицает. Они уверяют, что Хайден попросту помогает брату экс-бойфренда освоиться в незнакомом городе.

Ранее мы писали, что Евгения Власова рассказала об отношениях дочери и экс-супруга. 

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Теги: Владимир Кличко, Хейден Панеттьер, романы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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