Регина Тодоренко перепела известный хит Натальи Могилевской - видео

Ведущая Регина Тодоренко исполнила композицию "Місяць" Натальи Могилевской.

Известная украинская и российская ведущая, бывшая участница группы “Real O“ Регина Тодоренко порадовала поклонников новым роликом, в котором исполнила одну из своих любимых песен.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя звезда опубликовала видео, где она под аккомпанемент своего супруга, российского певца Влада Топалова, спела хит Натальи Могилевской “Місяць“.

Артистка призналась, что эта композиция имеет для нее особое значение. Именно Могилевская рассмотрела в Регине будущую известную певицу и взяла ее на “Фабрику звезд“, а позже в группу “Real O“. Кроме того, Тодоренко рассказала, что сейчас песню “Місяць“ она исполняет для своего сына, 9-месячного Миши, в качестве колыбельной.

Отметим, что видео было снято в рамках новой рубрики на Glamour TV, в которой звезды поют каверы на любимые песни. Регина Тодоренко стала героиней первого выпуска.

“Для меня песня Натальи Могилевской “Місяць“ имеет особое значение. Когда я второй раз пришла на кастинг “Фабрики Звезд“, именно Наталья Могилевская рассмотрела во мне - маленькой, смешной и кудрявой девчонке, будущего артиста. И я очень благодарна ей за то, что она поверила в меня и дала мне этот шанс. И теперь её песню “Місяць“ я пою своему маленькому сыну как колыбельную, под которую он каждый вечер засыпает“, - написала Регина Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко призналась в любви звезде “Трех метров над уровнем неба“.