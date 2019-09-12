Влад Яма опубликовал в соцсетях фото с выставки, на которой экспонатами выступают человеческие останки .

"Вижу вас такими": Судья "Танцев со звездами" снова потроллил участников instagram.com/vladyama_official

Читай также: Третий прямой эфир “Танців з зірками“: страстный Салем и пасодобль Барбир под хит “Плакала“

Судья шоу “Танцы со звездами“, хореограф Влад Яма снова потроллил участников танцевального проекта за их “технику исполнения“. В Инстаграм Влад опубликовал фото с выставки "Вселенная тела", которая проходит на столичном ВДНХ. Экспозиция состоит в основном из расчлененных человеческих тел, которые были сохранены в процессе пластинации. На фото Влад позирует рядом с экспонатом - человеческой фигурой, которая застыла во время широкого шага. Сам Яма смотрит в камеру с перепуганным выражением лица. В комментарии Влад отметил, что именно так хореографы видят танцевальную технику участников "Танцев со звездами".

Примерно так профессиональные хореографы видят танцевальную технику звёзд в @tanci1plus1 ☝🏼 Ну и на выставке «Body Worlds” очень интересно, by the way😉, - написал хореограф.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Екатерина Кухар назвала новый сезон “самым сложным“

Комментарии подписчиков пока качаются исключительно выставки. Напомним, что недавно Влад нарвался на критику в Сети из-за публикации о “худших“ участниках первого выпуска нового сезона “Танцев“. Подписчики раскритиковали его за грубость и не толерантность. В частности, возмущение подписчиков вызвало шуточное предложение Ямы - вручать кубок Дмитрия Комарова худшим участникам танцевального проекта.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар прокомментировала начало сезона “Танцев со звездами“.