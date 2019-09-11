Вера Брежнева в обтягивающем боди станцевала под хит MONATIK - видео

Экс-"ВИА Гра" устроила танцы в откровенном наряде под хит “Love it ритм“.

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева порадовала своих поклонников новой публикацией. Звезда показала, как зажигает под песню не менее известного украинского артиста.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором она танцует в откровенном наряде под хит “Love it ритм“ исполнителя MONATIK. В ролике Вера Брежнева запечатлена в бежевом боди, поверх которого она надела светлый пиджак. Свой образ звезда дополнила черными босоножками.

“Гуляй душа моя. настроение #рижскийбальзам)) Из видео-архива моего личного супер-оператора @lyubovmua @monatik_official #Loveitритм“, - подписала видео Брежнева.

Поклонники певицы оставили множество комментариев под свежей публикацией.

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“Ваша фигура просто нереальная! Просто не верится, что у живого человека может быть так идеально. Вы наверно много времени тренируетесь“, “Ну, что за женщина?! Пересмотрела несколько раз, позитивная, красивая!!! Все при вас, не слушайте никого, творите и продолжайте быть счастливой!!!“, “Блин, Вера! Ну какая ж вы красотка!!! Фигура потрясающая! На вас смотреть одно удовольствие! Прям кайфую от вас! Чувства стиля, все нравится, а ещё з какая талантливая!!! Вы уже давным-давно покорили мое сердце“, “Вау, классный look, да простит меня Константин, просто СЕКС!!! Вера-молодец, пусть все завидуют!!!“, “Чистая женственность! Навсегда эталон! Лучшая! Олицетворение женщины! Брать пример и наслаждаться! Будьте счастливы с близкими своими“, “Ни грамма жирочка. стимулирует ваша фигура“, - написали в комментариях.

Ранее 67-летняя мать Брежневой выставила эффектный кадр в купальнике.