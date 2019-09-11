Звезда отметила, что перед выходом на сцену - серьезно настраивается на передачу эмоций - и для этого должна побыть в одиночестве .

"Прошу оставить меня одну": Ирина Билык рассказала о своем ритуале instagram.com/bilyk_iryna

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Легенда украинской сцены певица Ирина Билык, которая активно отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях, раскрыла свою небольшую “странность“. В Инстаграм звезда опубликовала пост, отметив, что ее часто спрашивают о “ритуале“ перед выходом на сцену. Ирина отметила, что таковой действительно существует. Оказывается, перед концертами Ирина серьезно настраивается на чувственное исполнение песен - и ей необходимо побыть в одиночестве.

За 30-15 минут до выхода я всегда прошу покинуть всех мою гримерку. Мне очень важно побыть одной, сосредоточиться на своих чувствах, эмоциях, творчестве - собрать в себе весь этот многогранный коктейль и выплеснуть его на сцене. Это не принудительная настройка на искренность перед вами, просто хочется, чтобы никто не отвлекал. У меня разные песни: о любви, грусти, о дружбе, о самых разных чувствах и взаимоотношениях, поэтому так важно настроить себя на то, что вот сейчас, буквально через несколько минут нам с вами все это предстоит пережить, - поделилась звезда.

В комментариях подписчики отметили, что “ритуал“ действительно работает - и песни Билык всегда звучат чувственно и “интимно“. Из самых “берущих за душу“ - подписчики отметили композиции “Снег“ и “Ти мій“.

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