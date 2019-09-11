Полуголая Алина Байкова устроила фотосессию среди коров - фото

Известная модель Алина Байкова снялась на фоне коров и украинских пейзажей.

Всемирно известная модель украинского происходжения Алина Байкова взбудоражила Сеть очередным откровенным фото. Звезда показала кадр из рекламной фотосессии для для новой коллекции бренда Elena Guranda.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя красотка, которой приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, опубликовала яркий снимок, на котором она позирует топлес в одной юбке.

Не менее эффектным стал задний фон нового фото. Кроме модели из Кропивницкого в кадре появилось стадо коров. Отметим, что съемки проходили в Украине. Судя по указанной геолокации, снимали где-то под Киевом.

“Украина во всей красе“, - подписала снимок Алина Байкова.

Ранее топ-модель Алина Байкова призналась в своем отношении к Владимиру Зеленскому.