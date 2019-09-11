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Полуголая Алина Байкова устроила фотосессию среди коров - фото

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Известная модель Алина Байкова снялась на фоне коров и украинских пейзажей.
Полуголая Алина Байкова устроила фотосессию среди коров - фото
Полуголая Алина Байкова устроила фотосессию среди коров - фото
instagram.com/alina_baikova

Всемирно известная модель украинского происходжения Алина Байкова взбудоражила Сеть очередным откровенным фото. Звезда показала кадр из рекламной фотосессии для для новой коллекции бренда Elena Guranda.

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Так, на своей странице в Instagram 29-летняя красотка, которой приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, опубликовала яркий снимок, на котором она позирует топлес в одной юбке. 

Не менее эффектным стал задний фон нового фото. Кроме модели из Кропивницкого в кадре появилось стадо коров. Отметим, что съемки проходили в Украине. Судя по указанной геолокации, снимали где-то под Киевом.

“Украина во всей красе“, - подписала снимок Алина Байкова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukraine in all its beauty ! @elenaguranda_wear campaign by @maksymgetman

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova)

Ранее топ-модель Алина Байкова призналась в своем отношении к Владимиру Зеленскому.

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Теги: Алина Байкова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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