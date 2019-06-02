Певица ответила на каверзные вопросы журналистов накануне 15 годовщины своей свадьбы .

Оля Полякова рассказала, кто в семье кормилец пресс-служба

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Певица Оля Полякова вместе с мужем отмечают годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2004 году и воспитывает двух общих дочерей - Машу и Алису. Кто в семье кормилец, Полякова рассказала “Зірковому шляху“ на канале “Украина“.

Боже, 15 лет. Мы ничего не планируем. Может соберем друзей, а может куда-то полетим. Я еще не знаю, - делится Полякова о планах о праздновании.

Супруг Поляковой Вадим много лет финансово поддерживал ее творчество. И на днях Оля Полякова эксклюзивно сообщила журналистам “Зіркового шляху“, начиная с 2008 года бизнес ее мужа понес значительные потери.

Очень многие мужчины потеряли бизнес, особенно средний и отчаялись, - говорит журналистам на канале “Украина“ Полякова.

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Исполнительница уже не один год является главной кормилицей в их семье.

Я обеспечиваю где-то 4 года. Совсем мне никто не помогал. И я очень надеюсь, что наши мужчины найдут себя, что в нашей стране будет развиваться малый и средний бизнес. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И не будет только Олечка работать, а еще и наши мужчины будут работать и зарабатывать, - выразила надежду певица.

Ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой пробует себя в роли модели.