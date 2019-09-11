Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Терпеливый, добрый и сильный": Оля Полякова показала редкое фото с мужем

Комментариев: 1
Певица Оля Полякова трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы.
"Терпеливый, добрый и сильный": Оля Полякова показала редкое фото с мужем
"Терпеливый, добрый и сильный": Оля Полякова показала редкое фото с мужем
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова рассказала поклонникам о радостном событии в личной жизни. Сегодня, 11 сентября, певица и ее муж Вадим отмечают 15-тую годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2004 году. Супруги воспитывают двоих дочерей:  14-летнюю Марию и 7-летнюю Алису.

Читай также: Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера “Х-фактора“

По случаю праздника Полякова разместила на своей странице в Instagram архивное фото с Вадимом. В описании к снимку артистка добавила трогательное обращение к мужу. 35-летняя звезда написала, что только Вадим мог ее так долго терпеть потому, что он терпеливый, добрый и сильный. Оля поблагодарила мужа за детей и за то, что он во всем ее поддерживает.

“15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!“, - подписала фото Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! 😂😂😂 Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!😘

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова заявила, что хочет делиться своими знаниями и опытом с поклонниками.

Поделись:
Теги: Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Антибес    11.09.2019, 17:01
Оценка:  0
Антибес
"Терпеливый,добрый и сильный куколд":Оля Полякова показала редкое фото с мужем.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь