"Терпеливый, добрый и сильный": Оля Полякова показала редкое фото с мужем

Певица Оля Полякова трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы.

Известная украинская исполнительница, ведущая и актриса Оля Полякова рассказала поклонникам о радостном событии в личной жизни. Сегодня, 11 сентября, певица и ее муж Вадим отмечают 15-тую годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2004 году. Супруги воспитывают двоих дочерей: 14-летнюю Марию и 7-летнюю Алису.

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По случаю праздника Полякова разместила на своей странице в Instagram архивное фото с Вадимом. В описании к снимку артистка добавила трогательное обращение к мужу. 35-летняя звезда написала, что только Вадим мог ее так долго терпеть потому, что он терпеливый, добрый и сильный. Оля поблагодарила мужа за детей и за то, что он во всем ее поддерживает.

“15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!“, - подписала фото Полякова.

Ранее Оля Полякова заявила, что хочет делиться своими знаниями и опытом с поклонниками.