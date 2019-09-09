Внучка Софии Ротару прогулялась по Нью-Йорку в стильной вышиванке - фото
Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, продолжает радовать поклонниками различными фотосессии.
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Девушка в очередной раз прогулялась по Нью-Йорку в стильном образе и устроила фотосессию возле небоскреба Флэтайрон-билдинг.
Так, на своей странице в Instagram 18-летняя Соня опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в черной майке, вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин, черных кожаных штанах и светло-коричневых ботильонах. Свой стильный образ Евдокименко дополнила яркой сумочкой.
“Гуляю везде“, - подписала одно из фото Соня Евдокименко.
Ранее София Ротару засветилась на модном фестивале с красавицей-внучкой.
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