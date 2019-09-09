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Внучка Софии Ротару прогулялась по Нью-Йорку в стильной вышиванке - фото

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Соня Евдокименко устроила фотосессию на улицах Нью-Йорка.
Внучка Софии Ротару прогулялась по Нью-Йорку в стильной вышиванке - фото
Внучка Софии Ротару прогулялась по Нью-Йорку в стильной вышиванке - фото
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, продолжает радовать поклонниками различными фотосессии.

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Девушка в очередной раз прогулялась по Нью-Йорку в стильном образе и устроила фотосессию возле небоскреба Флэтайрон-билдинг.

Так, на своей странице в Instagram 18-летняя Соня опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена в черной майке, вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин, черных кожаных штанах и светло-коричневых ботильонах. Свой стильный образ Евдокименко дополнила яркой сумочкой.

“Гуляю везде“, - подписала одно из фото Соня Евдокименко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walking everywhere.

Допис, поширений SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments in the city. || #nyfwstreetstyle

Допис, поширений SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Ранее София Ротару засветилась на модном фестивале с красавицей-внучкой.

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Теги: Соня Евдокименко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.09.2019, 14:56
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шлюшка малограмотная, школу бы закончила. В штаты поперлась гнида, ехала бы в бабкино село к цыганче
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