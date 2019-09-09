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Обнаженная Кендалл Дженнер показала постельное фото

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Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала утреннее постельное фото, на котором запечатлена обнаженной и без макияжа.
Обнаженная Кендалл Дженнер показала постельное фото
Обнаженная Кендалл Дженнер показала постельное фото
instagram.com/kendalljenner

Известная американская модель и участница реалити-шоу “Семейство Кардашян“ Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками кадром с новой откровенной фотосессии.

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На своей странице в Instagram 23-летняя красотка опубликовала постельное фото, на котором она появилась без косметики. На снимке Кендалл полностью голая и прикрывается только полотенцем. Свои мокрые волосы звезда также спрятала под белоснежным полотенцем.

“На пленку, без макияжа, без фильтров. Чувствую себя суперуверенно в моей коже. Обожаю соблюдать свой уход – каждое утро, каждую ночь“, – подписала откровенный снимок одна из сестер Ким Кадашьян.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер показала “необработанное“ фото в купальнике.

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Теги: Кендалл Дженнер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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