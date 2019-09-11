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Светлана Лобода завела Сеть снимком в леопардовом бикини

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Певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике необычного фасона.
Светлана Лобода завела Сеть снимком в леопардовом бикини
Светлана Лобода завела Сеть снимком в леопардовом бикини
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала несколько снимков, на которых она продемонстрировала пикантный образ. На пляжных кадрах Лобода позировала в бикини необычного фасона на фоне каменных колонн.

На фото артистка появилась в купальнике-бандо с рюшами и леопардовым принтом. В руках она держала парео бежевого оттенка. Свой наряд Лобода дополнила темными очками, золотыми браслетами, бусами и цепочкой с крестиком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доброе ❤️

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники Светланы пришли в восторг от ее стройной фигуры и необычного пляжного наряда.

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“Наша королева красоты“, “Купальник красивый“ ,“Суперский купальник, тоже хочу такой“ ,“Красивая и купальник супер“ ,“Гармония, красота, женственность, солнце!“ ,“Какая тонкая талия!!! Умничка!!! Как у Вас так получается, ведь у Вас двое деток??!!!“ ,“Шикарность зашкаливает“ ,“Купальник интересный“,  “Ну до чего ж крутая!!!“, - пишут в комментариях.

Светлана Лобода презентовала новый трек под названием “В зоне риске“.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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