Светлана Лобода завела Сеть снимком в леопардовом бикини

Певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике необычного фасона.

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией.

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Так, на своей странице в Instagram 36-летняя звезда опубликовала несколько снимков, на которых она продемонстрировала пикантный образ. На пляжных кадрах Лобода позировала в бикини необычного фасона на фоне каменных колонн.

На фото артистка появилась в купальнике-бандо с рюшами и леопардовым принтом. В руках она держала парео бежевого оттенка. Свой наряд Лобода дополнила темными очками, золотыми браслетами, бусами и цепочкой с крестиком.

Поклонники Светланы пришли в восторг от ее стройной фигуры и необычного пляжного наряда.

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“Наша королева красоты“, “Купальник красивый“ ,“Суперский купальник, тоже хочу такой“ ,“Красивая и купальник супер“ ,“Гармония, красота, женственность, солнце!“ ,“Какая тонкая талия!!! Умничка!!! Как у Вас так получается, ведь у Вас двое деток??!!!“ ,“Шикарность зашкаливает“ ,“Купальник интересный“, “Ну до чего ж крутая!!!“, - пишут в комментариях.

Светлана Лобода презентовала новый трек под названием “В зоне риске“.