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Супермодель Синди Кроуфорд показала редкое фото с мужем

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Синди Кроуфорд опубликовала новое фото с супругом, Рэнди Гербером.
Супермодель Синди Кроуфорд показала редкое фото с мужем
Супермодель Синди Кроуфорд показала редкое фото с мужем
instagram.com/cindycrawford

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников новой семейной фотографией в соцсети. Звезда поделилась редким снимком с мужем, бывшим манекенщиком и владельцем сети ресторанов Рэнди Гербером.

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На своей странице в Instagram 53-летняя Кроуфорд опубликовала свежий кадр, на котором она и ее 57-летний супруг позируют в обнимку на фоне ночного Нью-Йорка.

На снимке Рэнди запечатлен в серой рубашке, а Синди была одета в джинсы, блузку с леопардовым принтом и черный пиджак.

“В центре города прошлой ночью“, - подписала романтическое фото супермодель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Downtown date last night 🌃🖤

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

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Отметим, что Кроуфорд и Гербер поженились в 1998 году. У пары есть двое детей: 20-летний Пресли и 18-летняя Кайя. Кроме того, в 1991-1995 годах Синди состояла в браке с голливудским актером Ричардом Гиром.

Ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме.

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Теги: Синди Кроуфорд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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