Сергей Бабкин показал первое фото с крестин сына Елисея

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина покрестили 2-месячного сына Елисея.

Во вторник, 10 сентября, известный украинский певец, участник группы “5’nizza“ и бывший тренер шоу “Голос страны“ Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной покрестили сына Елисея, который родился 18 июня.

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Так, на своей странице в Instagram Бабкин опубликовал первое фото с крестин. На трогательном снимке Сергей позирует вместе с женой и 2-месячным малышом в церкви.

В описании к новой публикации артист рассказал, что крестины сына прошли в той же церкви, где в 2007 году он повенчался с Снежаной.

“Сегодня волшебный день. День, в который мы покрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со @snezhana_babkina 11,5 лет назад. А сегодня Он покрестил нашего сына“, - написал Сергей Бабкин.

Напомним, ранее Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов.