Певец Олег Винник рассказал, с кем отдохнул этим летом.

Олег Винник признался, кто его фотографирует во время отдыха пресс-служба

Олег Винник один из самых популярных артистов на украинской сцене! Бешенные графики, преданные поклонницы, невероятные хиты! В эксклюзивном интервью журналистам программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ певец рассказал, где и с кем успел отдохнуть этим летом и что его вдохновило на создание ювелирной коллекции.

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Веселый и зажигательный! Лирический и чувственный! Олегу Виннику под силу выполнять любые песни. Недавно артист презентовал новую работу – “Слезы на земле“, в которой слова и музыку написал сам.

“Когда ты выходишь и презентуешь первый раз эту песню, чувствуешь, как ее писал, почему ты ее писал и каждый вздох, каждое слово, насколько оно глубокое, насколько оно масштабное, что ты не можешь удержаться“, – рассказал Олег Винник в эфире канала “Украина“.

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И одной сцены Олегу Виннику уже мало! Артист отправился в ювелиры, и теперь каждая поклонница может приобрести кулон из серебра с символикой Олега Винника – иметь у сердца память о любимом артисте.

“Я знаю, что многие девушки уже сами себе заказывали какие кулоны с моими инициалами, фото, словами из песен и мне не раз дарили. Они это любят, и я подумал, почему бы нет?“, – признается артист.

Чтобы восстановить силы после стольких дел, Олег устроил себе недельный отпуск. Артист отправился в Грецию на остров Корфу.

“Честно говоря, я не успел посмотреть ни на город, ни на что другое. Я просто лег у бассейна и первые трое суток проспал. А уже на третий день мне захотелось “в бой“, – поделился Олег Винник в эфире канала “Украина“.

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Поклонницы обратили внимание на фото Олега Анатольевича в бассейне и задались вопросом: “Кто фотографировал любимого артиста во время его отдыха?“. Артист отвечает на вопросы:

“Кухарка там была, кухарка, – смеясь, говорит артист. – А если серьезно, со мной были друзья, я там был не один, а с друзьями“.

Ранее Олег Винник продемонстрировал, как расслабляется после концертов.