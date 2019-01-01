Стало известно, где Павел и Марина Зибровы провели медовый месяц

Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая рассекретила, куда Зибровы отправились в медовый месяц.

Совсем недавно, 25 августа украинский певец Павел Зибров и его супруга Марина повторно женились на серебряную годовщину свадьбы. Торжественная церемония прошла в 60-летний юбилей Марины.

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А теперь стало известно, что после второй свадьбы супруги отправились медовый месяц в Венецию, Италия. Об этом рассказала Катя Осадчая на официальной странице программы “Світське життя“ в Instagram.

Так, в разделе Stories было опубликовано несколько фото и видео, на которых можно увидеть, как Зибровы вместе с ведущей прошлись по рынку и прокатились по водным каналам на гондоле.

Ранее Павло Зибров рассказал, во сколько обошлась ему вторая свадьба.