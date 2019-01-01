Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стало известно, где Павел и Марина Зибровы провели медовый месяц

Комментариев: 0
Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая рассекретила, куда Зибровы отправились в медовый месяц.
Стало известно, где Павел и Марина Зибровы провели медовый месяц
instagram.com/pavlo_zibrov

Совсем недавно, 25 августа украинский певец Павел Зибров и его супруга Марина повторно женились на серебряную годовщину свадьбы. Торжественная церемония прошла в 60-летний юбилей Марины. 

Читай также: Марина и Павел Зибровы: “25 лет назад у нас не было свадьбы“

А теперь стало известно, что после второй свадьбы супруги отправились медовый месяц в Венецию, Италия. Об этом рассказала Катя Осадчая на официальной странице программы “Світське життя“ в Instagram.

Так, в разделе Stories было опубликовано несколько фото и видео, на которых можно увидеть, как Зибровы вместе с ведущей прошлись по рынку и прокатились по водным каналам на гондоле.

Ранее Павло Зибров рассказал, во сколько обошлась ему вторая свадьба.

Поделись:
Теги: Павел Зибров, Катя Осадчая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь