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Надя Дорофеева показала утреннее фото без макияжа

Комментариев: 2
Солистка "Время и Стекло" призналась, что редко завтракает дома.
Надя Дорофеева показала утреннее фото без макияжа
Надя Дорофеева показала утреннее фото без макияжа
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная исполнительница, солистка известной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с поклонниками редким домашним снимком.

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На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала фото, которое было сделано во время завтрака. На свежем снимке Надя сидит за столом на террасе и держит в руках тарелку с овсянкой.

Девушка одета в черную тунику с текстовым принтом. Волосы певица собрала в пучок. А на лице девушки совсем нет косметики.

“Завтрак дома - редкость и счастье“, - подписала новый снимок Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак дома - редкость и счастье ❤️

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Подписчики Нади похвалили ее за естественный внешний вид и оставили множество комментариев под фото.

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“Ещё без макияжа, такая прям, с тобой начинается и доброе утро“, “Божееее, какая мимишная фотография“, “Мимишность этого фото просто зашкаливает“, “Нет слов. Какая красавица“, “Такая зайка, вот теперь утро точно доброе“, “Богиня“, “Какая идеальная без мейка“, “Надя без краски, ещё краше“, “Такая милашечка с минимумом мейка“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о проблемах в отношениях с Дантесом.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.09.2019, 15:19
Оценка:  0
гость
без макияжа? а стрелки и ресницы накрашенные , и светлый розовый тон теней - от рождения?
Даунито  (аноним)  10.09.2019, 15:01
Оценка:  0
Даунито
я думал у Надежды утро начинается с хyя во рту
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