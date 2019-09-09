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Принц Уильям показал милое архивное фото с принцессой Дианой

Комментариев: 1
Кенсингтонский дворец опубликовал архивную фотографию принцессы Дианы.
Принц Уильям показал милое архивное фото с принцессой Дианой
Принц Уильям показал милое архивное фото с принцессой Дианой
Getty Images

Кенсингтонский дворец опубликовал архивный снимок принцессы Дианы c сыновьями - Уильямом и Гарри. Редкий кадр появился на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

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Фото было сделано в 1988 году на старой пожарной станции в Сандрингеме. На фото можно увидеть, как маленький принц Уильям с братом Гарри играет с кузенами, детьми принцессы Анны Питером и Зарой Филлипс. За ними в этот момент наблюдает принцесса Диана.

Архивный снимок был опубликован по случаю Дня экстренных служб, который в Великобритании отмечается 9 сентября. Также к фото из семейного архива добавили кадры с визита герцога Кембриджского в Harcombe House, где принц Уильям поздравил с профессиональным праздником сотрудников экстренных служб.

Ранее дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу и лишилась титула принцессы.

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Теги: принцесса Диана, Принц Уильям
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Компанит    10.09.2019, 14:59
Оценка:  0
Компанит
Интересно, а кто из них Диана?
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