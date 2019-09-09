В прозрачном платье и пуантах: Слава Каминская удивила новым образом

Слава Каминская показала кадр с новой фотосессии и рассказала, что решила заняться балетом.

Известная украинская певица и солистка популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская продолжает публиковать в соцсети пикантные и провокационные фото.

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Так, на этот раз, на своей странице в Instagram 35-летняя артистка показала снимок в пуантах. На свежем кадре звезда запечатлена в прозрачном черном платье. На груди и животе наряд украшено узорами. Свой образ Каминская дополнила пуантами и темным макияжем глаз.

В описании к новой публикации Слава поинтересовалась у подписчиков, знают ли они где можно заняться балетом взрослым. Также звезда пошутила, что пока что из балетных навыков у нее только умение есть пирожные Павловой.

“Посоветуйте курсы для начинающих балерин в возрасте. Из навыков: умею есть пирожное Повловой“, - подписала кадр Слава Каминская.

Подписчики солистки “НеАнгелов“ принялись активно комментировать свежий пост певицы.

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“Очень красиво...“, “Богини рождаются без возраста, но сейчас столько умных продвинутых курсершшшш. Когда на пирожное идём???“, “Г-грация!“, “Пост класс! Пирожки я тоже люблю“, “Развод оголяет прекрасных женщин“, “Ахахах. Кто пирожное, а кто тортики. И я туда же“, “Я этим навыком овладела в совершенстве“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.