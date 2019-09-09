Солистка Kazka показала "голое" фото в ванной

Александра Зарицкая поделилась в соцсети откровенными кадрами.

Известная украинская исполнительница, вокалистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая взбудоражила Сеть очень откровенными снимками.

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Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала две фотографии, на которых она запечатлена совсем без одежды. Певица засветила пышную грудь.

На пикантных кадрах артистка лежит в ванной голая. При этом на лице у нее яркий макияж.

“Сьогодні хочеться бути справжньою, звабливою, сміливою“, - подписала горячие снимки Зарицкая.

Поклонники поспешили оставить множество восторженных и удивленных отзывов о смелой публикации Александры.

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“Дуже сексуальна і красива “, “Яка гаряча“, “Будьте всегда такой“, “Казка подорослішала?“, “Ніжна та неймовірно сексуальна“, “Вааааааууу!!! Сексі! Класс...“, “Ці очі, обожнюю цей погляд“, - пишут в комментариях.

Ранее вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера.