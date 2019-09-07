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Регина Тодоренко показала Марио Касасу город - видео

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Ведущая Регина Тодоренко взяла интервью у звезды фильма “Три метра над уровнем неба“.
Регина Тодоренко показала Марио Касасу город - видео
Регина Тодоренко показала Марио Касасу город - видео
пресс-служба

Испанский актер Марио Касас, широко известный по фильмам “Три метра над уровнем неба“ и “Пальмы в снегу“ дал эксклюзивное откровенное интервью телеведущей Регине Тодоренко для её YouTube-шоу “Пятница с Региной“.

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Встреча с Касасом вышла за рамки шоу, ведь вместо уютных посиделок на диване звёзды совершили романтическую поездку в карете в одном из парков города и проговорили более двух часов!

В интервью звёзды говорили не только о любви и влечении, Марио откровенно рассказал про свои съёмки в постельных сценах, семье и своей личной жизни. Главная интрига: в видео есть частичные ответы и на вопросы к Марио, которыми поклонницы испанского актёра завалили Регину в Instagram. 

Регина Тодоренко и Марио Касас
Регина Тодоренко и Марио Касас
пресс-служба

Регина Тодоренко и Марио Касас
Регина Тодоренко и Марио Касас
пресс-служба

Короткий тизер выпуска, где Марио учится признаваться в любви на русском языке, Регина уже разместила в своём Instagram. 

“Помню, когда смотрела “Три метра над уровнем неба“, безумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!“, - пошутила Тодоренко.

Визит Марио - приятный бонус для шоу, ведь обычно телеведущая предпочитает разговоры с удивительными self-made женщинами - от Полины Гагариной до Ксении Собчак. Первым мужчиной, давшим полноценное интервью Регине, был певец Сергей Лазарев.

Специальный выпуск шоу “Пятница с Региной“ с Марио Касасом:

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать.

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Теги: Регина Тодоренко, Марио Касас
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Источник: Ivonа bigmir)net

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