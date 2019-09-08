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Катя Осадчая в стильном образе прогулялась по Одессе - фото

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Ведущая проекта "Світське життя" похвасталась модным луком.
Катя Осадчая в стильном образе прогулялась по Одессе - фото
Катя Осадчая в стильном образе прогулялась по Одессе - фото
instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая, звезда телешоу “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая не продемонстрировала поклонникам новый стильный образ.

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На днях звезда отправилась по работе в Одессу. Несмотря, на загруженный график Кате удалось найти немного времени для прогулки по пляжу Калетон.

Так, на своей странице в Instagram Осадчая опубликовала несколько ярких кадров, на которых она запечатлена в длинном платье желтого цвета со цветочным принтом. Свой образ ведущая дополнила босоножками и солнцезащитными очками.

“Продовженння літа! 8 вересня. Нехай осінь буде такою!“ - подписала снимки Катя Осадчая.

Подписчикам телезвезды понравился ее новый наряд. Фаны засыпали публикацию восхищенными комментариями.

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“Очень красивое платье“, “Катерина, дивлюсь на вас i радію життю“ , “Яка чудова жовто-гаряча квіточка“, “Ніжна красуня“, “Фото дуже сонячні“ ,“Платье - супер!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засветились на модном показе известного дизайнера.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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