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Регина Тодоренко призналась в любви звезде "Трех метров над уровнем неба"

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Ведущая Регина Тодоренко показала видео с испанским актером Марио Касасом.
Регина Тодоренко призналась в любви звезде "Трех метров над уровнем неба"
Регина Тодоренко призналась в любви звезде "Трех метров над уровнем неба"
instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская и российская телеведущая, певица, бывшая звезда шоу “ Орел и Решка“ Регина Тодоренко удивила поклонников новой публикацией в Сети. Звезда показала ролик с популярным испанским актером.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором запечатлена со звездой фильма “Три метра над уровнем неба“ Марио Касасом. В коротком ролике можно увидеть, как Регина учит Марио говорить слово “люблю“ на русском языке. В ответ Касас произносит: “Я тебя люблю“. Тодоренко также признается, что любит актера. Она обнимает его и просит на камеру “никому не рассказывать“ об этом.

Отметим, что Марио Касас прилетел в Москву, чтобы представить свой новый проект - испанский сериал “Влечение“. 

“Помню, когда смотрела “3 метра над уровнем неба“, бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь ... взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признаётся мне в любви!“, - подписала видео Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать.

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Теги: Регина Тодоренко, Марио Касас
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Источник: Ivonа bigmir)net

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