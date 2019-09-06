"Это целлюлит": Деми Ловато показала фото без ретуши

Известная американская певица взорвала сеть честным фото.

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Американская певица Деми Ловато, которая недавно похвасталась результатами похудения, устала от обманов в соцсетях. Звезда разместила в своем Instagram фотографию без ретуши и показала все "недостатки" своей фигуры.

Это мой самый большой страх. Моя фотография в бикини без изменений. И угадайте, что? Это целлюлит!!! Я буквально очень устала от стыда за свое тело, редактируя снимки, - написала Деми Ловато.

В кадре девушка позирует в леопардовом бикини в бассейне.

За сутки фото Деми набрало более 8,5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев. многие из фолловеров поддержали певицу теплыми словами и комплиментами.

Напомним, что в 2018 году Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиками. После она публично заявила, что решительно настроена бороться со своей зависимостью.