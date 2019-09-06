Ушла эпоха: Бритни Спирс кардинально сменила имидж
Поп-принцесса отказалась от своего легендарного блонда.
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Бритни Спирс, которая недавно впервые показала своих сыновей, кардинально сменила имидж. Певица перекрасила длинные белые волосы и стала брюнеткой. Соответствующим видео звезда поделилась в своем Instagram.
Бритни Спирс разместила в социальной сети видео, на котором она с черными волосами крутится у зеркала.
То самое лицо, то самое платье и новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на темный цвет, - поделилась певица с поклонниками.
Фолловеры Бритни считают, что с темным цветом волос звезда очень постарела. А вот ее бойфренд Сэм Асгари заметил, что Спирс прекрасна и блондинкой, и брюнеткой.
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