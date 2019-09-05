Тина Кароль в соблазнительном наряде покорила Сеть

Певица Тина Кароль похвасталась сексуальным образом.

Популярная украинская исполнительница и ведущая шоу “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной публикацией.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала новые фото, на которых предстала в сексуальном образе. На соблазнительных снимках Тина запечатлена в белом топе на шнуровке с глубоким декольте и обтягивающей юбке с леопардовым принтом.

На одном из кадров артистка лежа в кресле на крыше небоскреба в Лос-Анджелесе. Фотосессия была сделана во время интервью журналистке Дарье Шаповаловой.

Ранее Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в обтягивающем наряде.