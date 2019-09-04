Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Хоть это фото не травмирует психику": Слава Каминская ответила на критику

Комментариев: 0
Солистка "НеАнгелов" опубликовала новый кадр в Instagram и обратилась к хейтерам.
"Хоть это фото не травмирует психику": Слава Каминская ответила на критику
"Хоть это фото не травмирует психику": Слава Каминская ответила на критику
instagram.com/babaslavka

Популярная исполнительница, участница известной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская ответила на критические замечания пользователей Сети. Многие подписчики раскритиковали артистку за снимки в купальнике, которые были сделанные во время отдыха на Лазурном берегу.

Читай также: “Будет интересно“: разведенная Слава Каминкая показала, с кем отрывается на яхте

В ответ на недовольные комментарии Слава опубликовала свежий кадр на своей странице в Instagram. На фото звезда запечатлена в длинном розовом сарафане и босоножках. Свой образ она дополнила кожаной сумкой.

“Хоть на этом фото трусы не травмируют психику диванных экспертов. И любящие жены могут спать спокойно“, - подписала снимок Каминская.

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию звезды. Большинство фанов поддержали Славу и отметили ее прекрасное чувство юмора.

Читай также: “Мы счастливы!“: Экс-супруг Славы Каминской показал, где и с кем провел выходной

“Я просто обожнюю Ваше почуття гумору“, “Зашла почитать комменты про трусы. Спасибо, насмеялась)) Как же много несчастных женщин без работы, сидит в Инстаграмме“ ,“А я готов свою психику немного взбодрить. Можно фото с трусами“, “Классная! Сочная! Вкусная женщина!“, “Восхитительно сексуальна, как всегда“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.

Поделись:
Теги: Слава Каминская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь