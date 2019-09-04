Солистка "НеАнгелов" опубликовала новый кадр в Instagram и обратилась к хейтерам.

"Хоть это фото не травмирует психику": Слава Каминская ответила на критику instagram.com/babaslavka

Популярная исполнительница, участница известной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская ответила на критические замечания пользователей Сети. Многие подписчики раскритиковали артистку за снимки в купальнике, которые были сделанные во время отдыха на Лазурном берегу.

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В ответ на недовольные комментарии Слава опубликовала свежий кадр на своей странице в Instagram. На фото звезда запечатлена в длинном розовом сарафане и босоножках. Свой образ она дополнила кожаной сумкой.

“Хоть на этом фото трусы не травмируют психику диванных экспертов. И любящие жены могут спать спокойно“, - подписала снимок Каминская.

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию звезды. Большинство фанов поддержали Славу и отметили ее прекрасное чувство юмора.

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“Я просто обожнюю Ваше почуття гумору“, “Зашла почитать комменты про трусы. Спасибо, насмеялась)) Как же много несчастных женщин без работы, сидит в Инстаграмме“ ,“А я готов свою психику немного взбодрить. Можно фото с трусами“, “Классная! Сочная! Вкусная женщина!“, “Восхитительно сексуальна, как всегда“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее участницы дуэта “НеАнгелы“ устроили жаркую драку на публике.