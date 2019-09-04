Беременная Санта Димопулос засветилась в облегающем платье

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала, как выглядит на последних неделях беременности.

Известная украинская исполнительница и бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос продолжает активно делиться подробностями второй беременности в соцсети. Сейчас Санта находится на 39-й недели и готовится к родам в Монте-Карло.

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На своей странице в Instagram 33-летняя артистка опубликовала очередной кадр с округлившимся животиком. На этот раз Димопулос показала свежее фото, на котором позирует в облегающем платье бежевого цвета.

В описании к новому снимку будущая мама решила рассказать о неприятной ситуации, которая произошла с ней на консультации с врачом. Санту возмутило то, что врач предложил ей искусственно вызвать роды и сделать вакцинацию от инфекции, хотя все анализы были в норме.

“Мой доктор отсутствовал до 3 числа, поэтому я пошла на всякий случай познакомиться с его коллегой (который принял бы роды, начнись они раньше ПДР). Первый вопрос от врача – Вам надоело уже наверное? Я говорю, что не то чтобы прям надоело, но уже сложновато и всё болит, но это не страшно. На что он предлагает вызвать роды... Мол, у них это нормальная практика тут. Врач отслаивает околоплодную оболочку вручную, и это провоцирует начало схваток... На вопрос больно ли это, он ответил – да, но рожать вам будет больнее Именно то, что мне нужно было услышать. ⠀ Но это ещё не всё! Милый врач говорил про какую-то инфекцию, которую часто передаёт мать ребёнку во время родов, к слову, мои анализы идеальны и инфекции у меня нет (антибиотики колоть не нужно). Так вот, он сказал, что меня после родов нужно вакцинировать от этой инфекции на всякий случай, чтобы у меня был иммунитет к вирусу и чтобы в следующую беременность уж точно не заразить ребёнка... Что сказать? Я до сих пор под впечатлением. Выйдя из больницы сразу написала своему врачу, что при любом раскладе договорюсь с крохой, чтобы мы дождались его“, - поделилась Санта Димопулос.

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос рассказала, как узнала о второй беременности.