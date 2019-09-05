Изменился до неузнаваемости: Микки Рурк шокировал фанов внешним видом

Голливудский актер принял участие в съемках на британского телешоу и показал "новое" лицо.

Известный американский актер, сценарист и бывший боксер боксер Микки Рурк шокировал поклонников внешним видом. Артист принял участие в утреннем британском шоу “Доброе утро, Британия“, где показал лицо после очередной пластической операции.

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В программе 66-летний актер рассказал о своем новом проекте, но зрителей больше заинтересовала новая форма лица Микки Рурка. Скорее всего, он сделал ринопластику.

Микки Рурк до пластических операций, 1989 год Getty Images

Свои первые пластические операции Рурк сделал в начале 2000-х годов, чтобы избавится от травм на боксерских поединках. В интервью актер рассказывал, что ему делали пять операций по восстановлению носа и одну по восстановлению раздробленной скулы.

Микки Рурк, 2001 год Getty Images

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В 2012 году 60-летний Микки решил сделать еще одну операцию, чтобы исправить неудачные результаты предыдущих пластик, а также подтянул веки.

Микки Рурк, 2012 год Getty Images

В 2015 году Рурк вновь лег под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе. После пластики он похудел и сменил цвет волос, став блондином.

Микки Рурк, 2015 год Getty Images

Смотри, как сейчас выглядит 66-летний актер Микки Рурк:

Ранее сообщалось, что Микки Рурк вместе с Кирой Найтли и Хелен Миррен сыграл в картине “Берлин, я люблю тебя“.