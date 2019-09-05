Изменился до неузнаваемости: Микки Рурк шокировал фанов внешним видом
Известный американский актер, сценарист и бывший боксер боксер Микки Рурк шокировал поклонников внешним видом. Артист принял участие в утреннем британском шоу “Доброе утро, Британия“, где показал лицо после очередной пластической операции.
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В программе 66-летний актер рассказал о своем новом проекте, но зрителей больше заинтересовала новая форма лица Микки Рурка. Скорее всего, он сделал ринопластику.
Свои первые пластические операции Рурк сделал в начале 2000-х годов, чтобы избавится от травм на боксерских поединках. В интервью актер рассказывал, что ему делали пять операций по восстановлению носа и одну по восстановлению раздробленной скулы.
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В 2012 году 60-летний Микки решил сделать еще одну операцию, чтобы исправить неудачные результаты предыдущих пластик, а также подтянул веки.
В 2015 году Рурк вновь лег под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе. После пластики он похудел и сменил цвет волос, став блондином.
Смотри, как сейчас выглядит 66-летний актер Микки Рурк:
Ранее сообщалось, что Микки Рурк вместе с Кирой Найтли и Хелен Миррен сыграл в картине “Берлин, я люблю тебя“.
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