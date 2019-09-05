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Изменился до неузнаваемости: Микки Рурк шокировал фанов внешним видом

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Голливудский актер принял участие в съемках на британского телешоу и показал "новое" лицо.
Изменился до неузнаваемости: Микки Рурк шокировал фанов внешним видом
Изменился до неузнаваемости: Микки Рурк шокировал фанов внешним видом
Getty Images

Известный американский актер, сценарист и бывший боксер боксер Микки Рурк шокировал поклонников внешним видом. Артист принял участие в утреннем британском шоу “Доброе утро, Британия“, где показал лицо после очередной пластической операции.

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В программе 66-летний актер рассказал о своем новом проекте, но зрителей больше заинтересовала новая форма лица Микки Рурка. Скорее всего, он сделал ринопластику.

Микки Рурк до пластических операций, 1989 год
Микки Рурк до пластических операций, 1989 год
Getty Images

Свои первые пластические операции Рурк сделал в начале 2000-х годов, чтобы избавится от травм на боксерских поединках. В интервью актер рассказывал, что ему делали пять операций по восстановлению носа и одну по восстановлению раздробленной скулы.

Микки Рурк, 2001 год
Микки Рурк, 2001 год
Getty Images

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В 2012 году 60-летний Микки решил сделать еще одну операцию, чтобы исправить неудачные результаты предыдущих пластик, а также подтянул веки.

Микки Рурк, 2012 год
Микки Рурк, 2012 год
Getty Images

В 2015 году Рурк вновь лег под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе. После пластики он похудел и сменил цвет волос, став блондином.

Микки Рурк, 2015 год
Микки Рурк, 2015 год
Getty Images

Смотри, как сейчас выглядит 66-летний актер Микки Рурк:

Ранее сообщалось, что Микки Рурк вместе с Кирой Найтли и Хелен Миррен сыграл в картине “Берлин, я люблю тебя“.

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Теги: Микки Рурк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Люблю_Украину    05.09.2019, 12:00
Оценка:  0
Люблю_Украину
это же он долизался мандей до рака горла и потом призвал "лизунов" воздерживаться от своих извращений?
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