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Ким Кардашьян показала совмесное фото с известной моделью с витилиго

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Винни Харлоу снялась в рекламной фотосессии косметического бренда Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян показала совмесное фото с известной моделью с витилиго
Ким Кардашьян показала совмесное фото с известной моделью с витилиго
instagram.com/kkwbeauty

Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассекретила новые подробности о новой коллекции своего косметического бренда.

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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость сообщила о сотрудничестве с всемирно известной моделью с витилиго Винни Харлоу. Ким и Винни вместе снялись в рекламной фотосессии новой линейки косметики KKW Beauty.

Несколько кадров Кардашьян опубликовала в своем аккаунте. На снимке девушки позируют в обтягивающих и прозрачных нарядах черного цвета. На лицах у них макияж с акцентом на глаза. А волосы собраны в высокие хвосты.

“Я очень рада анонсировать мою коллаборацию KKW x WINNIE. Винни Харлоу - это та, ким я восхищаюсь и кого уважаю. Она определение истинной красоты“, - подписала кадры Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян поделилась новым фото с трехмесячным сыном Псалмом.

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Теги: Ким Кардашьян, Винни Харлоу
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Источник: Ivonа bigmir)net

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