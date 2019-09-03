Ким Кардашьян показала совмесное фото с известной моделью с витилиго
Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассекретила новые подробности о новой коллекции своего косметического бренда.
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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость сообщила о сотрудничестве с всемирно известной моделью с витилиго Винни Харлоу. Ким и Винни вместе снялись в рекламной фотосессии новой линейки косметики KKW Beauty.
Несколько кадров Кардашьян опубликовала в своем аккаунте. На снимке девушки позируют в обтягивающих и прозрачных нарядах черного цвета. На лицах у них макияж с акцентом на глаза. А волосы собраны в высокие хвосты.
“Я очень рада анонсировать мою коллаборацию KKW x WINNIE. Винни Харлоу - это та, ким я восхищаюсь и кого уважаю. Она определение истинной красоты“, - подписала кадры Ким Кардашьян.
I’m so excited to announce my new KKW x WINNIE Collab!!! @winnieharlow is someone I admire and respect so much. She’s the definition of a true beauty. Our @kkwbeauty collab features a gorgeous 12-pan Eyeshadow Palette, a Highlighter Duo and 3 Glosses. Launching to kkwbeauty.com on Friday, 09.13 at 12pm pst #kkwxwinnie
Напомним, ранее Ким Кардашьян поделилась новым фото с трехмесячным сыном Псалмом.
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