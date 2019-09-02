Бейонсе показала, какой сюрприз подготовил му на ее день рождения

Рэпер Jay-Z сделал подарок Бейонсе на сцене во время выступления на фестивале.

Бейонсе показала, как муж поздравил ее с Днем рождения instagram.com/beyonce

Сегодня, 4 сентября, популярная американская исполнительница Бейонсе исполнилось 38 лет. Но муж знаменитости, рэпер Jay-Z решил поздравить возлюбленную с днем рождения на день раньше. Ролик с сюрпризом появился в Сети.

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Известно, что рэпер пригласил именинницу на сцену фестиваля Made In America Festival в Филадельфии и преподнес ей торт со свечами и бутылку шампанского.

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Бейонсе также поделилась на своей странице в Instagram яркими снимками с торжества. На кадрах счастливая певица позирует с тортом в руках.

Напомним, ранее Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.