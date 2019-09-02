11-летняя дочь Миллы Йовович впервые снялась для обложки глянца

Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович приняла участие в съемках для журнала Jalouse.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда рассказала о новом достижении старшей дочери Евы.

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На своей странице в Instagram 43-летняя артистка рассказала, что 11-летняя Ева дебютировала в качестве фотомодели. Она приняла участие в фотосессии для известного глянца Jalouse.

На обложке журнала Ева позировала в длинном белом наряде со цветочным принтом и массивных желтых кроссовках. Также на страницах издания девочка появилась в трехцветном наряде с кружевами и сером пальто.

Стоит отметить, что звездная мама Милла Йовович украсила первую обложку французского Jalouse в 90-х годах. А Ева стала героиней первого номера американской версии глянца.

“Я так горжусь тем, что моя замечательная дочь @evergaboanderson была представлена ​​на премьерной обложке премьеры американского издания @jalousemag! Это на самом деле очень личное для меня, потому что я была на первой обложке, когда журнал вышел во Франции в 90-х годах, а теперь она идет по моим стопам так много лет спустя !! Также мне понравилось ее интервью. Такая умная, проницательная и заботливая маленькая девочка. Я не могу дождаться, когда вы все прочитаете эту статью!“, - написала актриса.

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Отметим, что сейчас Йовович воспитывает двоих дочерей 11-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. А совсем недавно, 7 августа, Йовович объявила, что ожидает на появление третьей дочери.

Напомним, ранее беременна Милла Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной.