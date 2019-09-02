11-летняя дочь Миллы Йовович впервые снялась для обложки глянца
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда рассказала о новом достижении старшей дочери Евы.
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На своей странице в Instagram 43-летняя артистка рассказала, что 11-летняя Ева дебютировала в качестве фотомодели. Она приняла участие в фотосессии для известного глянца Jalouse.
На обложке журнала Ева позировала в длинном белом наряде со цветочным принтом и массивных желтых кроссовках. Также на страницах издания девочка появилась в трехцветном наряде с кружевами и сером пальто.
Стоит отметить, что звездная мама Милла Йовович украсила первую обложку французского Jalouse в 90-х годах. А Ева стала героиней первого номера американской версии глянца.
“Я так горжусь тем, что моя замечательная дочь @evergaboanderson была представлена на премьерной обложке премьеры американского издания @jalousemag! Это на самом деле очень личное для меня, потому что я была на первой обложке, когда журнал вышел во Франции в 90-х годах, а теперь она идет по моим стопам так много лет спустя !! Также мне понравилось ее интервью. Такая умная, проницательная и заботливая маленькая девочка. Я не могу дождаться, когда вы все прочитаете эту статью!“, - написала актриса.
I’m so proud of my amazing daughter @evergaboanderson being featured on the premiere cover of the US edition of @jalousemag! It’s actually very personal to me because I was on the premiere cover when the magazine came out in France back in the 90’s and now she’s following in my footsteps so many years later!! Also, I love her interview. Such a smart, insightful and caring little girl. And great job shooting and writing the article by the super talented @chrissbrenner and a big thank you to @Prada and @veesback for the amazing looks! I really can’t wait for you all to read the article, it’s out on newsstands in France and America now! Photo: @chrissbrenner styling: @hennakristiina Hair: @hairbycandicebirns Photo assistant: @healthylust #evergaboanderson #evergabo #proudmama #prada
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Отметим, что сейчас Йовович воспитывает двоих дочерей 11-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. А совсем недавно, 7 августа, Йовович объявила, что ожидает на появление третьей дочери.
Напомним, ранее беременна Милла Йовович трогательно поздравила мужа с годовщиной.
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