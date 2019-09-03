Леся Никитюк в соблазнительном наряде попрощалась с отпуском

Ведущая Леся Никитюк поделилась еще одним снимком с отдыха в Турции.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк порадовала подписчиков еще одной яркой фотографией с отдыха в турецком городе Бодрум.

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Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала свежий снимок на фоне моря. На фото ведущая позирует спиной к камере. Она одета в короткое платье со цветочным принтом. В руках Леся держит соломенную шляпку. Наряд идеально подчеркнул подтяную фигуру артистки и ее длинные ноги.

Судя по подписи к новой фотографии, этот снимок стал одним из последних кадров в Турции. Звезда попрощалась с морем и пляжными образами.

“Прощай море, прощай шляпаЛук“, - написала Леся Никитюк.

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