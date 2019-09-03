Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк в соблазнительном наряде попрощалась с отпуском

Комментариев: 3
Ведущая Леся Никитюк поделилась еще одним снимком с отдыха в Турции.
Леся Никитюк в соблазнительном наряде попрощалась с отпуском
Леся Никитюк в соблазнительном наряде попрощалась с отпуском
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк порадовала подписчиков еще одной яркой фотографией с отдыха в турецком городе Бодрум.

Читай также: “Слишком откровенно“: Леся Никитюк снялась в “голом“ купальнике

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала свежий снимок на фоне моря. На фото ведущая позирует спиной к камере. Она одета в короткое платье со цветочным принтом. В руках Леся держит соломенную шляпку. Наряд идеально подчеркнул подтяную фигуру артистки и ее длинные ноги.

Судя по подписи к новой фотографии, этот снимок стал одним из последних кадров в Турции. Звезда попрощалась с морем и пляжными образами.

“Прощай море, прощай шляпаЛук“, - написала Леся Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прощай море, прощай «шляпаЛук»💕💕💕

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее мы писали о том, чем удивит новый сезон “Кто против блондинок?“.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Lukovsmm    04.09.2019, 10:27
Оценка:  0
Lukovsmm
Кусок говни ща
Авца  (аноним)  04.09.2019, 10:00
Оценка:  +1
Авца
затем что это новая "богема" и "кумиры"
эстет  (аноним)  04.09.2019, 09:46
Оценка:  0
эстет
зачем постоянно показывать эту лошадь с селюковатым говором!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь