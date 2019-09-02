Ведущая Регина Тодоренко посетила родной город вместе с 9-месячным сыном.

Регина Тодоренко прогулялась по Одессе с маленьким сыном - фото instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская и российская телеведущая и певица, бывшая звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко засыпала Сеть новыми фотографиями со своим сыном Михаилом, которому 5 сентября исполнится 9 месяцев.

Читай также: “Ах, Одесса“: Тодоренко лихо отплясывала под песню о родном городе

На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала яркие снимки с прогулки с малышом по родной Одессе. Отметим, что 2 августа в Одессе отмечали День города.

Так, ведущая разместила в Сети серию снимков, которые были сняты на Дерибасовской улице. На фото Регина позировала в белом платье в черный горошек и в белых кроссовках. На одном из кадров она держит малыша на руках.

“#сДнемРождения, мой любимый город #ОДЕССА “Живи, моя Одесса! Живи и процветай!“, - подписала новые фото Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать.