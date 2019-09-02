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Регина Тодоренко прогулялась по Одессе с маленьким сыном - фото

Комментариев: 4
Ведущая Регина Тодоренко посетила родной город вместе с 9-месячным сыном.
Регина Тодоренко прогулялась по Одессе с маленьким сыном - фото
Регина Тодоренко прогулялась по Одессе с маленьким сыном - фото
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская и российская телеведущая и певица, бывшая звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко засыпала Сеть новыми фотографиями со своим сыном Михаилом, которому 5 сентября исполнится 9 месяцев.

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На своей странице в Instagram 29-летняя артистка опубликовала яркие снимки с прогулки с малышом по родной Одессе. Отметим, что 2 августа в Одессе отмечали День города.

Так, ведущая разместила в Сети серию снимков, которые были сняты на Дерибасовской улице. На фото Регина позировала в белом платье в черный горошек и в белых кроссовках. На одном из кадров она держит малыша на руках.

“#сДнемРождения, мой любимый город #ОДЕССА “Живи, моя Одесса! Живи и процветай!“, - подписала новые фото Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что из нее никудышняя мать.

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Теги: Регина Тодоренко, Одесса
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.09.2019, 14:51
Оценка:  0
гость
ВЫ Регина,прекрасная мама, Счастья ВАМ и Вашему малышу.
Одесцыт  (аноним)  03.09.2019, 14:16
Оценка:  0
Одесцыт
я её выeбy её сыном в пезду. рожУ его обратно
pусский  (аноним)  03.09.2019, 14:05
Оценка:  0
pусский
Регина Тодоренко прогулялась по Одессе с маленьким xyeм в сраке! Гы-гы-гы-гы!!!
Инна  (аноним)  03.09.2019, 13:29
Оценка:  0
Инна
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