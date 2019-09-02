"Слишком откровенно": Леся Никитюк снялась в "голом" купальнике

Ведущая показала снимок в купальнике с глубокими вырезами в зоне бикини и шнуровкой по боках.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк в очередной раз порадовала подписчиков пикантной фотосессией. Знаменитость снялась в откровенном купальнике.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько кадров, на которых позирует в сексуальном наряде на балконе своего гостиничного номера. На фото Никитюк запечатлена в слитном купальнике белого цвета с откровенным декольте, шнуровкой по боках и глубокими вырезами на бедрах.

В описании к горячим снимках Леся пожелала школьникам хороших оценок и посоветовала никогда не замыкаться в себе. Также артистка пообещала показать свое фото с бантами.

“Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить. P.s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться..Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает какое будущее вас ждёт“, - написала Леся Никитюк.

Мнения подписчиков по поводу новой публикации звезды разделились. Одни отметили отличную фигуру ведущей, а другие заявили, что наряд Никитюк слишком откровенный.

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“Фото шикарно подобрано для поздравления школьников)))))“, “Леся отдай купальник детям.. он на тебя маловат“, “Ну королева ж“, “Леся, солнышко, не одевай такой купальник больше, он тебе не красит!“, “Ух! Какая СЕКСИ-СЕКСИ!“, “Леся! Ти неперевершена!“, “Багиня! Ну просто красотка!“, “Приклад, коли гарну фігурку можна зіпсувати невдалим купальником. Не ображайтесь, Леся , ви майстерно “виліпили“ своє тіло, але конкретно ця річ вам не пасує. Чекаєм фотки з бантіками)“, “Вульгарно, раніше вами захоплювалась,зараз безкінечні купальники( та ще й не всі ок.) ,то є перебор“, “Цьоця Леся, ви як завжди, на висоті!!!!“, “Леся ти з кожним роком все молодієш“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже.