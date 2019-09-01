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Сергей Бабкин рассказал про лучшее лето в своей жизни

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Певец Сергей Бабкин показал новый семейный кадр и рассказал, чем ему запомнилось лето 2019.
Сергей Бабкин рассказал про лучшее лето в своей жизни
Сергей Бабкин рассказал про лучшее лето в своей жизни
instagram.com/babkin_official

Известный украинский певец, участник группы “5’nizza“, тренер шоу “Голос страны“ Сергей Бабкин поделился с поклонниками своими впечатлениями от прошедшего лета.

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Так, на своей странице в Instagram музыкант признался, что это лето стало самым лучшим за все 40 лет его жизни. Самым ярким событием для артиста стало рождения сына Елисея, который появился на свет 18 июня. 

Также Бабкин впервые вместе с семьей отправился в отпуск в Италию и увидел воду цвета лазури. Свой эмоциональный пост артист дополнил семейным снимком, где он позировал с женой Снежаной, сыновьями Артуром и Елисеем и дочерью Веселиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закончилось мое сороковое лето. Я бесконечно буду благодарен ему. Из всех моих тридцати девяти остальных июней, июлей и августов- эти самые яркие, насыщенные и сочные. Лето 2019 подарило мне сына Елисея. А он своим появлением дал мне понять, что мы опять в самом начале. И впереди ещё так много всего увлекательного, потрясающего и невообразимого. А ещё, только этим летом я увидел своим глазами воду цвета лазури. Я думал, что на открытках цвет воды приукрашают, а она на самом дела такая 💙 Спасибо, лето 2019!!! Осень, обожаю!!!🍁 #семьябабкиных #наспятеро #лето2019 #конецлета #осень #привет #сергейбабкин #снежанабабкина

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Напомним, ранее Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов.

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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