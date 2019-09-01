Певец Сергей Бабкин показал новый семейный кадр и рассказал, чем ему запомнилось лето 2019.

Сергей Бабкин рассказал про лучшее лето в своей жизни instagram.com/babkin_official

Известный украинский певец, участник группы “5’nizza“, тренер шоу “Голос страны“ Сергей Бабкин поделился с поклонниками своими впечатлениями от прошедшего лета.

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Так, на своей странице в Instagram музыкант признался, что это лето стало самым лучшим за все 40 лет его жизни. Самым ярким событием для артиста стало рождения сына Елисея, который появился на свет 18 июня.

Также Бабкин впервые вместе с семьей отправился в отпуск в Италию и увидел воду цвета лазури. Свой эмоциональный пост артист дополнил семейным снимком, где он позировал с женой Снежаной, сыновьями Артуром и Елисеем и дочерью Веселиной.

Напомним, ранее Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов.