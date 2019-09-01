Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным-политиком посетила модный показ

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко посетили первый день Ukrainian Fashion Week 2019.

Известная телеведущая, звезда программы “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь похвасталась новым выходом в свет со своим бойфрендом, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Читай также: Елена-Кристина Лебедь показала пляжные фото с возлюбленным-политиком

На своей странице в Instagram 29-летняя звезда рассказала, что вместе с возлюбленным побывала на модных показах, которые проходят в рамках Ukrainian Fashion Week 2019.

Девушка опубликовала целую серию снимков из самого главного события года в украинской модной индустрии. На одном из фото она позирует в компании Розенко. На снимке Лебедь запечатлена в интересном платье с цветочным принтом и изображением полосок зебры. Павел был одет в белую футболку, бежевый пиджак и джинсы.

“Перший день Ukrainian Fashion Week як завжди вразив! Кількістю яскравих, стильних, неординарних гостей та самими показами! Дякуємо за запрошення на феєричний показ Марини Рибалко: на подіумі моделі 50+! Це просто ВАУ! Красиві! Впевнені! І реально кайфові дівчатка і двійко хлопчиків! Враження - космос. Я ще й досі з великими очима“, - поделилась впечатлениями звезда “Аферистов в Сетях“.

Ранее звезда “Аферистов в Сетях“ засветилась в объятиях неизвестного мужчины.