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Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным-политиком посетила модный показ

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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко посетили первый день Ukrainian Fashion Week 2019.
Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным-политиком посетила модный показ
Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным-политиком посетила модный показ
instagram.com/elena_kristina_lebed

Известная телеведущая, звезда программы “Аферисты в сетях“ Елена-Кристина Лебедь  похвасталась новым выходом в свет со своим бойфрендом, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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На своей странице в Instagram 29-летняя звезда рассказала, что вместе с возлюбленным побывала на модных показах, которые проходят в рамках Ukrainian Fashion Week 2019.

Девушка опубликовала целую серию снимков из самого главного события года в украинской модной индустрии. На одном из фото она позирует в компании Розенко. На снимке Лебедь запечатлена в интересном платье с цветочным принтом и изображением полосок зебры. Павел был одет в белую футболку, бежевый пиджак и джинсы.

“Перший день Ukrainian Fashion Week як завжди вразив! Кількістю яскравих, стильних, неординарних гостей та самими показами! Дякуємо за запрошення на феєричний показ Марини Рибалко: на подіумі моделі 50+! Це просто ВАУ! Красиві! Впевнені! І реально кайфові дівчатка і двійко хлопчиків! Враження - космос. Я ще й досі з великими очима“, - поделилась впечатлениями звезда “Аферистов в Сетях“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перший день Ukrainian Fashion Week як завжди вразив!🤩🤩🤩 Кількістю яскравих, стильних, неординарних гостей та самими показами!👏 Дякуємо за запрошення на феєричний показ Марини Рибалко: на подіумі моделі 50+! Це просто ВАУ!🤩🤩🤩 Красиві! Впевнені! І реально кайфові дівчатка і двійко хлопчиків!👏👏👏 🎂«Вішенка на тортік» - Гарік Корогодський🌟🌟🌟🎉 💫І сама скромна творчиня Марина Рибалко, яка мишкою пробігла під шквал аплодисментів!👏👏👏 Ми встигли її зловити - буквально на льоту! (Останнє фото😉) Враження -космос👏👏👏🤩🤩🤩 Я ще й досі з великими очима🙈😁😁😁

Допис, поширений Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Ранее звезда “Аферистов в Сетях“ засветилась в объятиях неизвестного мужчины.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко, Ukrainian Fashion Week 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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