Рэпер Потап заснял поцелуй с Настей Каменских - фото
Потап опубликовал в в Instagram новые снимки с супругой Настей Каменских.
Известный украинский исполнитель и музыкальный продюсер Потап поделился в Сети пикантными снимками со своей супругой, певицей Настей Каменских.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько селфи, на которых он и NK сначала позируют в обнимку, а затем целуются.
На свежих кадрах Потап запечатлен в синей футболке и кепке такого же цвета, а Каменских была одета в сценический наряд. Певица позировала полупрозрачном черном боди с длинными рукавами. Наряд был украшенный серебристыми звездочками и белым жемчугом.
Напомним, ранее Настя Каменских показала, что поднимает ей настроение.
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