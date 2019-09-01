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Рэпер Потап заснял поцелуй с Настей Каменских - фото

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Потап опубликовал в в Instagram новые снимки с супругой Настей Каменских.
Каменских в фуражке поцеловалась с Потапом на камеру
Каменских в фуражке поцеловалась с Потапом на камеру
instagram.com/realpotap

Известный украинский исполнитель и музыкальный продюсер Потап поделился в Сети пикантными снимками со своей супругой, певицей Настей Каменских.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько селфи, на которых он и NK сначала позируют в обнимку, а затем целуются.

На свежих кадрах Потап запечатлен в синей футболке и кепке такого же цвета, а Каменских была одета в сценический наряд. Певица позировала полупрозрачном черном боди с длинными рукавами. Наряд был украшенный серебристыми звездочками и белым жемчугом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kamenskux #wifey #icy #nk

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, ранее Настя Каменских показала, что поднимает ей настроение.

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Теги: Настя Каменских, Потап
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Ярый  (аноним)  02.09.2019, 19:05
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Ярый
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