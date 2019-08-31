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Беременная Эшли Грэм показала фигуру в купальнике

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31-летняя plus-size модель с нетерпением ждет рождения малыша .
Беременная Эшли Грэм показала фигуру в купальнике
Беременная Эшли Грэм показала фигуру в купальнике
instagram.com/ashleygraham/

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Одна из самых популярных plus-size моделей мира Эшли Грэм, которая сейчас беременна первенцем, продолжает радовать своих фолловеров снимками “в положении“. В Instagram знаменитости появились кадры, на которых будущая мама позирует в купальнике.

Эшли Грэм сфотографировалась в Нью-Йорке сидя на шезлонге в ярком купальнике. Звезда демонстрирует немалый живот, а рядом с ней улыбается папа будущего ребенка Джастин Эрвин. 

Ранее Эшли Грэм призналась, что беременность дается ей не легко. Она опубликовала в социальной сети фото, на которых показала, как изменилось ее тело в течение беременности.

Санта Димопулос, которая готовится родить второго ребенка, также с радостью фотографируется в большим животом.

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Теги: Эшли Грэм, plus-size модель, беременна, модель
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.09.2019, 17:50
Оценка:  0
pусский
Порвать жопу ниггеру, я сам ей впендюрю!
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