Беременная Эшли Грэм показала фигуру в купальнике

31-летняя plus-size модель с нетерпением ждет рождения малыша .

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Одна из самых популярных plus-size моделей мира Эшли Грэм, которая сейчас беременна первенцем, продолжает радовать своих фолловеров снимками “в положении“. В Instagram знаменитости появились кадры, на которых будущая мама позирует в купальнике.

Эшли Грэм сфотографировалась в Нью-Йорке сидя на шезлонге в ярком купальнике. Звезда демонстрирует немалый живот, а рядом с ней улыбается папа будущего ребенка Джастин Эрвин.

Ранее Эшли Грэм призналась, что беременность дается ей не легко. Она опубликовала в социальной сети фото, на которых показала, как изменилось ее тело в течение беременности.

Санта Димопулос, которая готовится родить второго ребенка, также с радостью фотографируется в большим животом.