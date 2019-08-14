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Фронтвумен The Hardkiss впервые показала своих родителей

Комментариев: 1
Юлия Санина поздравила своих родных с годовщиной свадьбы.
Фронтвумен The Hardkiss впервые показала своих родителей
Фронтвумен The Hardkiss впервые показала своих родителей
instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая накануне удивила сеть зелеными косами, впервые показала своих родителей. На странице в Инстаграм Юля опубликовала фотографию ее мамы и отца, тем самым поздравив их с годовщиной.

30 лет вместе. Мама и папа, поздравляю. Спасибо за ориентир в жизни, - подписала пост Санина.

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Фолловеры певицы заметили, что Юля очень похожа на свою маму. “Юля - вы вылитая ваша мама! Похожи как две капли“, “Теперь всё ясно, у такой красивой пары именно такая прекрасная дочь и должна быть“, “Ти так схожа на маму“, - пишут в комментариях.

А недавно Юля Санина показала поклонникам своего 3-летнего сына Даниила.

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Теги: Юлия Санина, родители звезд
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.09.2019, 15:24
Оценка:  0
гость
Выeбу её при родителях.
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