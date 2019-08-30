Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лето продолжается: Ирина Федишин показала яркие фото в купальнике

Комментариев: 0
Певица похвасталась округлыми формами в Instagram.
Ирина Федишин показала яркие фото в купальнике
Ирина Федишин показала яркие фото в купальнике
instagram.com/irynafedyshyn

Читай также: Леся Никитюк попрощалась с летом забавным видео

Украинская певица Ирина Федишин, которая не стесняется показаться без макияжа, похвасталась фигурой на пляже. Пока все прощаются с летом, исполнительница проводит деньки на пляжах Мексики. Соответствующие фото Федишин публикует в своем Instagram.

Лето, как маленькая жизнь, - подписала один из постов Ира.

В кадре звезда позирует в красном купальнике на фоне голубой воды.

 

Впрочем, это не первый раз, когда Ирина Федишин радует фолловеров откровенными фото. Недавно она опубликовала снимки и видео, на которых засветила пышную грудь и стройную фигуру

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь