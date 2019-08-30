Лето продолжается: Ирина Федишин показала яркие фото в купальнике

Певица похвасталась округлыми формами в Instagram.

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Украинская певица Ирина Федишин, которая не стесняется показаться без макияжа, похвасталась фигурой на пляже. Пока все прощаются с летом, исполнительница проводит деньки на пляжах Мексики. Соответствующие фото Федишин публикует в своем Instagram.

Лето, как маленькая жизнь, - подписала один из постов Ира.

В кадре звезда позирует в красном купальнике на фоне голубой воды.

Впрочем, это не первый раз, когда Ирина Федишин радует фолловеров откровенными фото. Недавно она опубликовала снимки и видео, на которых засветила пышную грудь и стройную фигуру.