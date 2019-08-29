Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue: фото

Комментариев: 0
24-летняя модель стала героиней сентябрьского выпуска популярного глянца.
Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue
Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue
instagram.com/gigihadid/

Читай также: Анита Луценко в купальнике прокатилась на розовом кабриолете

Популярная американская модель Джиджи Хадид, чья сестра Белла удивила неожиданной сменой имиджа, стала главной героиней нового выпуска Vogue Brazil. 24-летняя супермодель предстала на фото полностью обнаженной.

Снимками для сентябрьского номера популярного глянца Джиджи Хадид поделилась в своем Instagram.

Читай также: Неподражаемая Джей Ло в роли стриптизерши устроила жаркие танцы в деньгах

На черно-белых кадрах модель позирует топлес в одних колготках, прикрыв обнаженную грудь рукой. Звезда сидит боком к камере, обняв ногу и прислонив ее к груди.

На других фото Хадид появляется в корсете, платье с откровенным декольте и в других откровенных нарядах.

Ранее мы писали, что супермодель Джиджи Хадид отбила у соперницы американского “холостяка“.

Поделись:
Теги: Джиджи Хадид, модель, обложка, Vogue
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь