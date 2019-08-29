Джиджи Хадид полностью обнажилась для обложки Vogue: фото

24-летняя модель стала героиней сентябрьского выпуска популярного глянца.

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Популярная американская модель Джиджи Хадид, чья сестра Белла удивила неожиданной сменой имиджа, стала главной героиней нового выпуска Vogue Brazil. 24-летняя супермодель предстала на фото полностью обнаженной.

Снимками для сентябрьского номера популярного глянца Джиджи Хадид поделилась в своем Instagram.

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На черно-белых кадрах модель позирует топлес в одних колготках, прикрыв обнаженную грудь рукой. Звезда сидит боком к камере, обняв ногу и прислонив ее к груди.

На других фото Хадид появляется в корсете, платье с откровенным декольте и в других откровенных нарядах.

Ранее мы писали, что супермодель Джиджи Хадид отбила у соперницы американского “холостяка“.