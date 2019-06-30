Маша Ефросинина показала архивные фото со свадьбы

Ведущая поздравила своего супруга с важной датой.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев отмечают 16-летие со дня свадьбы. По случаю важной даты звезда тв опубликовала архивный снимок в своем Instagram.

В блоге ведущая рассказала фолловерам, как прошла ее свадьба.

А в этот день 16 лет назад у меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем! С голубями, поселившимися в последствии надолго на крыше дома! С платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде! И с артисткой цыганского ансамбля, которая, по неведомой причине, с ансамблем своим не уехала, а появилась внезапно во время моего броска букета ...и, понятное дело, отхватила его себе ... Подруги мои были «сильно этому рады“, - написала Ефросинина в социальной сети.

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Мария добавила, что ее любимому пришлось непросто.

Наша весёлая и незабываемая свадьба, Тимуряха, во время которой у тебя была температура 39,5... Но знай, все эти 16 лет я искренне верю, что температурил ты тогда от счастья, - подытожила она.

В комментариях поклонники принялись поздравлять пару и желать им счастья и любви. Многи также отметили, как Тимур изменился за 16 лет: “Как вы похорошели оба“, “Чоловік змінився, не схожий на себе“, “Тот случай, когда и муж и жена с годами стали только краше“.

А на днях Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыном-именинником.